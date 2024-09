Os desembargadores do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) elegeram, nesta terça-feira (10/09), os novos dirigentes do Poder Judiciário Estadual e também do Tribunal Regional Eleitoral para o exercício 2025-2027.

O desembargador Jomar Fernandes foi aclamado presidente o novo presidente do TJAM. Candidato único ao cargo, ele tomará posse em 2025 e permanecerá à frente da Corte estadual até 2027. Airton Gentil será o vice-presidente.

A desembargadora Carla Reis foi eleita presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM). A escolha foi unânime, sendo 24 votos e apenas uma abstenção. A desembargadora Nélia Caminha será a vice-presidente do TRE-AM, com 22 votos favoráveis.