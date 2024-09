Ademir Gomes, de 44 anos e Liviane Ladislau, 47, foram atingidos por tiros durante um ataque criminoso registrado na noite dessa segunda-feira (9), na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) José Rodrigues, na avenida Camapuã, na comunidade Nossa Senhora de Fátima, no Novo Aleixo, zona norte.

Uma criança, que estava com a mulher atingida, ficou coberta de sangue, mas não foi baleada.

Dois criminosos chegaram em um carro prateado e fizeram os disparos contra Ademir, que levou quatro tiros. Já Liviane foi atingida com uma bala perdida no pescoço.

De acordo com a polícia, Ademir identificou os suspeitos como Bruno e Tiago. Eles teriam comprado um carro da vítima e não efetuaram o pagamento. Antes do crime, Ademir discutiu com os dois por conta da dívida.

A ação criminosa gerou muita correria no local. As duas vítimas foram encaminhadas para o HPS João Lúcio. Não foram repassadas informações do estado de saúde delas. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.

