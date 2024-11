O primeiro dia de competições no 2º bloco de modalidades esportivas dos Jogos da Juventude 2024 foi de grande destaque para a equipe amazonense de wrestling. A semana começou com seis atletas indo às disputas na lona de combate. Todos venceram e conquistaram seis novas medalhas para o Amazonas, que agora chega a nove conquistas. Foram três medalhas de prata e seis de bronze, nas modalidades judô, badminton e wrestling.

E o lugar mais alto do pódio para o Amazonas veio de longe. Prata na categoria de até 49kg, Agata Franco, 15, é natural de Tabatinga (distante 1.108 quilômetros de Manaus) e atualmente mora em Benjamin Constant (distante 1.121 quilômetros da capital).

Em dias de competição, quando precisa se deslocar de barco, a aluna do Centro de Educação de Tempo Integral (Ceti) Professor Aristelio Sabino de Oliveira leva até 11 dias para chegar aos locais de luta. A aventura, de acordo com a atleta, é compensada por muito amor ao esporte.

“Pratico desde os noves anos e o wrestling para mim é tudo. Sempre amei o esporte. Meu sonho é continuar, evoluir e chegar na Olimpíada. Participar dessa competição é muito importante para esse objetivo, estou muito feliz com a minha medalha”, compartilhou Agata.

A jovem não é a única atleta de Benjamin Constant na composição da equipe amazonense de wrestling. Francisco Panduro, que estreia nesta terça-feira (19), e Saulo Veloso, também moram no município. Saulo, inclusive, ganhou a medalha de bronze na categoria de até 71kg.

A outra medalha de prata veio com Maik Almeida, na categoria de até 55kg.

Entre lágrimas e sorrisos

Os Jogos da Juventude começaram com lágrimas de tristeza para a atleta Jennifer Queiroz, de 15 anos. Com derrota na primeira luta, a aluna da Escola Estadual (EE) Maria da Luz Calderaro viu a chance do ouro escapar pelas mãos. Entretanto, precisou assimilar rapidamente o golpe, e continuar em posição de combate. A mudança de chave, de acordo com a jovem, faz parte dos treinos.

“O campeonato só acaba depois da última luta. Fiquei muito triste, mas me recompus e continuei lutando. Saio com o terceiro lugar e com o aprendizado de nunca desistir. Vou fazer daquela derrota uma lição para futuras vitórias”, ressaltou a atleta.

Movimento comum entre os atletas de wrestling, Jennifer começou no mundo das lutas no jiu-jítsu, ainda com nove anos. Para melhorar a defesa de queda, passou a praticar o wrestling, e a princípio, não gostou do esporte. A atleta conta que chorava para não participar dos treinos, mas mal sabia que começava a trilhar uma carreira vitoriosa até o momento.

“No primeiro campeonato de wrestling que participei, mudei de ideia. Hoje, é minha exclusividade. Fui medalha de prata em dois mundiais escolares, ganhei medalhas também nos Jogos Escolares Brasileiros, em campeonatos brasileiros de wrestling, e agora aqui, nos Jogos da Juventude”, finalizou Jennifer, que retornou, no início de novembro, de Bahrein, no Oriente Médio, onde disputou a Gymnasiade, principal campeonato escolar a nível mundial.

Os últimos bronzes foram conquistados por Akillys Melo, da EE Senador João Bosco Ramos de Lima e Avril Oliveira, da EE Dom Milton Corrêa Pereira.

Sequência da competição

A segunda-feira (18) foi primeiro dia de competições do 2º bloco de disputas dos Jogos da Juventude. Até a próxima quinta-feira (21), Quarenta e oito atletas amazonenses competem nas modalidades da natação, águas abertas, vôlei de praia, ginástica artística e wrestling.

O Amazonas estreou com vitória também no basquete feminino, derrotando a equipe da Paraíba, anfitriã dos Jogos da Juventude 2024, por 34×25. Outra boa estreia foi na modalidade de vôlei de praia masculino, com vitória por 2 sets a 0 contra a dupla do estado de Goiás.

Realizado em João Pessoa (PB), os Jogos da Juventude reúnem, nesta edição, mais de 4 mil atletas de todos os estados do país, além do Distrito Federal. Até o próximo dia 28 de novembro, os atletas do Amazonas terão participado de 16 das 18 modalidades esportivas em curso na competição. No total, a delegação amazonense conta com 151 atletas.

