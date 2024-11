Em entrevista coletiva concedida na tarde desta última segunda-feira (18), o técnico Dorival Júnior confirmou uma mudança na escalação da Seleção Brasileira para encarar o Uruguai. O clássico sul-americano pela 12ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo acontece às 21h45 (horário de Brasília) nesta terça-feira (19), na Arena Fonte Nova.

A única mudança feita pelo treinador está na lateral-direita, já que Vanderson levou um cartão amarelo contra a Venezuela e está suspenso. Sendo assim, Danilo, da Juventus, será escalado como titular.

Sendo assim, o time brasileiro deve começar o jogo com: Ederson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner; Bruno Guimarães, Gerson e Raphinha; Savinho, Igor Jesus e Vini Jr.

O time titular tem a mesma base da equipe que iniciou a partida no empate diante da Venezuela, na última quinta-feira (14). O jogo na Arena Fonte Nova é um confronto direto na parte de cima da tabela das Eliminatórias. Visitante, o Uruguai é o segundo colocado, com 19 pontos, enquanto o Brasil ocupa a 4ª posição, com 17 pontos ganhos.

