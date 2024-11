A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) dará início à implementação do Gesto Antirracismo da FIFA em suas competições, começando pela partida contra o Uruguai, nesta terça-feira (19). Essa ação visa reforçar o combate ao racismo no futebol brasileiro. O gesto consiste em cruzar os braços sobre o peito, sinalizando ao árbitro a ocorrência de abusos racistas, o que pode resultar na interrupção ou até na suspensão do jogo. Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, enfatizou a relevância desse protocolo, especialmente em estados como a Bahia, onde a luta contra o racismo é ainda mais necessária. Ele reafirmou o compromisso da entidade em promover um ambiente mais inclusivo e respeitoso no esporte.

A iniciativa é vista como um passo importante na conscientização e na erradicação de comportamentos discriminatórios. O jogador Vini Jr. também se manifestou a favor da medida, ressaltando que toda ajuda é bem-vinda na luta contra a discriminação racial. Ele acredita que é fundamental acabar com essas práticas nocivas e que a implementação do gesto é um sinal positivo nesse sentido. O atleta destacou a importância do Dia da Consciência Negra, esperando que essa data inspire mudanças significativas nas atitudes da sociedade.

