Agora são 12 medalhas conquistadas em quatro modalidades distintas

Os atletas da delegação amazonense seguem conquistando medalhas nos Jogos da Juventude 2023, disputado em Ribeirão Preto (SP). Nos últimos dois dias de competição, mais duas medalhas foram conquistadas, dessa vez no judô. O campeonato, que é o principal torneio escolar do país, é organizado pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB).

Somada às medalhas dos primeiros dias de competição, o Amazonas agora chega a 12 medalhas, sendo 3 ouros, 3 pratas e 6 bronzes. Os êxitos foram conquistados nas modalidades de wrestling, atletismo e taekwondo e judô. Neste dois dias, também estão sendo realizadas as disputas entre as equipes de voleibol.

Foi oriunda da rede estadual a primeira medalha amazonense na modalidade do Judô, nos Jogos da Juventude 2023. A aluna Maria Fernanda Lemos, 17, do Centro Educacional de Tempo Integral (Ceti) Gilberto Mestrinho compartilhou o sentimento de representar o Amazonas.

“É uma honra vir aqui e representar o Amazonas dessa maneira e sair com medalhas. Queria agradecer a todos que fizeram parte dessa caminhada, minha família, meu sensei, a Secretaria de Educação. Quero continuar competindo por vocês”, ressaltou a campeã.

Jogos da Juventude

Mais de quatro mil atletas de 15 a 17 anos, de todas as 27 unidades federativas, se reúnem nesta competição nacional.

Representantes da rede estadual disputarão o evento em todas as modalidades disponíveis, coletivas e individuais. São elas: atletismo, basquete, futsal, handebol, judô, vôlei, vôlei de praia, xadrez, karatê, wrestling, ginástica artística, ginástica rítmica, badminton e taekwondo.

A competição, que seguirá até o dia 16 de setembro, conta com 173 atletas amazonenses.

