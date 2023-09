Setembro traz a temporada de praias e altas temperaturas no Amazonas. Por isso, o portal Toda Hora indica algumas opções para se refrescar neste feriado prolongado de Independência do Brasil. Praias, balneários, parques temáticos e atrativos naturais integram a lista.

Praia da Lua

Em Manaus, a Praia da Lua é uma ótima opção de lugar próximo da cidade para se refrescar nesse calor. A praia fica na margem esquerda do rio Negro, a 23 km de Manaus e a viagem dura cerca de 10 minutos por via fluvial.

O acesso é realizado por barco/lancha, partindo da Marina do Davi, na Ponta Negra. Há saídas todos os dias, das 7h às 18h – os barcos partem de hora em hora ou quando a embarcação fica completa. Custa R$ 10 por pessoa (R$ 20, ida e volta).

Bastante visitado pelos manauaras nos finais de semana, o balneário tem algumas barracas que vendem bebidas e comidas regionais, como peixes fritos – jaraqui e matrinchã, por exemplo. Por ser menos “muvucada”, atrai quem quer tranquilidade.

Hope Bay Park

Uma opção de parque aquático é o Hope Bay Park, que tem diversão para toda a família. O local é temático, com atrações aquáticas pensadas para as crianças e adultos, restaurante e também opções de hospedagem. Com funcionamento de sexta-feira a domingo e feriados, das 9h às 17h30, o visitante pode desfrutar de um passeio de boia pelo “Rio Lento” ou algo mais radical como escorregar pelo Piratão, um escorregador de 14 metros de altura.

Para os pequenos a diversão inclui o “Menor do Mares”, um mini complexo com escorregadores, chuveirinhos, mini tobogã, tudo com a temática de pirata. Além disso, tobogãs, piscinas de diversas profundidades, chuveiros, baldões de água, compõem os atrativos do local que conta com salva-vidas treinados. A estrutura do restaurante “Porto dos Piratas”, com funcionamento de 11h30 às 15h, garante refeições deliciosas nos intervalos da diversão.

Hope Bay Park - Foto: Divulgação

O Hope Bay Park está localizado em Manaus, na rua da fonte, nº 2150, bairro Tarumã Açu. Dúvidas pelos contatos: (92) 2101-3600, Whatsapp (92) 99165-5692, pelo e-mail centralhopebaypark@gmail.com ou nas redes sociais @hopebaypark.

Praia do Tupé

A Praia do Tupé é considerada uma das principais de Manaus e é muito frequentada nos fins de semana e feriados. Fica localizada dentro da Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) do Tupé, na comunidade São João.

Com areias brancas e banhada pelas águas escuras do rio Negro, tem uma boa infraestrutura e conta, inclusive, com restaurantes.

O acesso à praia é somente fluvial. A travessia é feita por embarcações partindo da Marina do Davi, na Ponta Negra. É realizada aos sábados, domingos e feriados, às 9h e 11h, com retorno às 16h e 17h. A viagem dura cerca de 30 a 40 minutos e custa R$ 15 por pessoa (R$ 30 ida e volta). Muitas agências de Manaus também oferecem passeios em barcos fretados.

Praia do Tupe - Foto: Amazonastur/Divulgação

Restaurante da Keila

No Restaurante da Keila, engana-se quem, pelo nome, imagina que se trata apenas de refeições. O local, que fica no quilômetro 30, da rodovia AM-010, é um paraíso natural encantador. O visitante pode desfrutar de quarta-feira a domingo, a partir das 9h, de uma estrutura que inclui lago natural, quadra de areia, parque infantil, área de jogos, pedalinho, stand up paddle, redário submerso, além de diversos espaços instagramáveis.

O local conta com um cardápio variado e regional, além de ser pet friendly. Outras informações podem ser obtidas pelo contato via Whatsapp (92) 99419-0920.

Cirandeiro Bela

Para maior contato com a natureza, a indicação é conhecer o Cirandeira Amazon World EcoResort. Seja para aproveitar o dia (day use) ou para se hospedar, o ambiente deixa o visitante em constante contato com a natureza e conta com um igarapé de águas límpidas e frescas que cruza o terreno e proporciona um balneário seguro e tranquilo para toda família.

A hospedagem é um show à parte, pois conta com chalés charmosos equipados com todos os mobiliários necessários para uma boa estada, wi-fi e café da manhã. O espaço ainda conta com a comercialização de pacotes de passeios pela floresta, aventura no quadriciclo e observação de pássaros (birdwatching), com 105 espécies já catalogadas na pousada.

Cirandeira Bela - Foto: Reprodução

O Cirandeira Bela está localizado no quilômetro 10 da rodovia AM-352 (estrada de Novo Airão). Outras informações podem ser obtidas pelo contato (92) 98436-3443 ou no site www.cirandeirabela.com.

Cachoeira Berro d'água

A Cachoeira Berro d'água está localizada no Km 11 da AM-240 (estrada de Balbina) e se destaca pela tranquilidade de suas águas, sendo um lugar ideal para passeios com crianças.

Além disto, é possível seguir de carro até muito próximo da cachoeira e o lugar possui infraestrutura para receber os hóspedes, contando com um restaurante e chalés para hospedagem.

Cachoeira Berro D'Agua - Foto: Reprodução

Amazon Aqua Park

Na terra das cachoeiras, em Presidente Figueiredo (a 117 quilômetros de Manaus), a família encontra além dos atrativos naturais do município, a comodidade do parque aquático Amazon Acqua Park. O local funciona aos finais de semana e feriados, a partir das 8h, e dispõe de hospedagem em chalés com acessibilidade, parque aquático, restaurante e loja de conveniência. Para as crianças o parque aquático reserva piscinas infantis, toboáguas e muita diversão.

O local fica no quilômetro 984 (antigo 101), da rodovia BR-174, sentido Presidente Figueiredo. Para outras informações (92) 98415-7186 ou nas redes sociais @oficialacquapark.