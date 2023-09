O Flamengo se tornou campeão do Brasileiro sub-20 ao bater o Palmeiras, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, na tarde desta quinta-feira, 7. Após o empate sem gols no tempo regulamentar, o Rubro-Negro levou a melhor sobre o Verdão por 3 a 2 nas penalidades. Ian e David desperdiçaram para os palmeirenses, sendo que o primeiro teve a batida invalidada por causa de uma paradinha. Já Lorran foi o único a não converter para os flamenguistas. Com o resultado, o clube carioca fatura a competição pela segunda vez – em 2019, o Fla também levou a melhor diante do Alviverde paulista na final. Nesta edição, a equipe do técnico Mário jorge somou dez vitórias, um empate e apenas três derrotas. Desta forma, o Fla se une ao próprio Palmeiras e ao Grêmio no grupo de bicampeões do Nacional da categoria. O maior campeão é o Cruzeiro, com quatro taças (2007, 2010, 2012, 2017).

