O Ministério Público Federal (MPF) cumpriu, nessa quarta-feira (7/5), com apoio da Polícia Federal (PF), busca e apreensão na casa de um homem, cuja identidade não foi divulgada, que vem sendo investigado por exploração ilegal de ouro. Ele também é investigado por compra e venda de mercúrio utilizado no garimpo na região do Rio Japurá, próximo à divisa dos municípios de Japurá e Maraã, no Amazonas. Autorizado pela Justiça Federal, o mandado foi realizado no município de Iranduba e fazem parte da Operação Yakuruna.

O MPF apurou, no âmbito de um Procedimento Investigatório Criminal (PIC), que o homem é uma peça-chave no garimpo ilegal que ocorre nessa região. Além de realizar a logística de compra e venda de ouro, também é investigado por comercializar, junto aos garimpeiros da região, o mercúrio líquido, metal utilizado na extração de ouro em processos de garimpo. Também foi apurado que o homem é dono de embarcações usadas para exploração ilegal do minério.

As informações iniciais do crime foram obtidas por meio das plataformas de comércio eletrônico, como parte do Projeto Rede sem Mercúrio, iniciativa do 2º Ofício da Amazônia Ocidental para impedir que big techs (grandes empresas de tecnologia) e marketplaces (plataformas de comércio) facilitem o comércio clandestino de mercúrio líquido.

Esse é o terceiro mandado de busca e apreensão/quebra de sigilos cumprido no âmbito da investigação criminal do Projeto Rede sem Mercúrio. As demais ocorreram em agosto e em outubro do ano passado.

O garimpo ilegal nos estados do Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima tem sido alvo de diversas atuações do MPF por meio dos Ofícios da Amazônia Ocidental especializados no combate à mineração ilegal e garimpo ilegal, criados em 2024. A atividade clandestina, além de causar desmatamento, é responsável pela contaminação das águas, do solo e do ar por mercúrio.