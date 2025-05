Visuliazação: 0

Com o objetivo de promover a reflexão sobre segurança viária e fortalecer o diálogo com a população, a Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), lança o concurso cultural do “Maio Amarelo” 2025 com o tema “O trânsito que eu quero”.

A ação busca conscientizar a sociedade sobre a importância de um trânsito mais seguro e humano.

Moradores de todas as idades podem participar enviando um desenho, poema ou fotografia que represente sua visão sobre o trânsito ideal, mais seguro, empático e acessível.

Os materiais devem ser enviados até o dia 25 de maio para o e-mail [email protected].

Para o IMMU, além de incentivar a educação para o trânsito, o concurso é uma forma de ouvir a população e compreender o que as pessoas esperam das ruas, avenidas e transportes da cidade.

“Essa interação é essencial para aproximar o órgão da comunidade e construir, juntos, um trânsito mais consciente e respeitoso”, destacou o diretor-presidente do órgão, Arnaldo Flores.

Os três trabalhos mais criativos e impactantes serão escolhidos por uma comissão avaliadora e terão destaque nas redes sociais oficiais do IMMU e do Sinetram, além de serem exibidos nas televisões dos ônibus do transporte coletivo e terminais de integração da cidade. Os autores também receberão um kit exclusivo do “Maio Amarelo”, com camisa, boné e garrafas personalizadas.

O resultado do concurso será anunciado no encerramento oficial da campanha “Maio Amarelo”, no dia 30 de maio.

