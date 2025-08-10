Visuliazação: 0

O Internacional venceu o Bragantino por 3 a 1 na noite deste sábado (9), em duelo pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. Ricardo Mathias, duas vezes, e Alan Patrick marcaram para os visitantes. Pitta descontou para o Massa Bruta, que perdeu a sétima seguida, cinco delas pelo Brasileirão, além da eliminação para o Botafogo na Copa do Brasil.

A vitória leva o Internacional para o grupo dos 10 primeiros, na 9ª posição momentaneamente, com 24 pontos. Já o Bragantino, que perdeu a quinta seguida no campeonato, deixa o G-6 e fica com 27 pontos. É o sétimo colocado na tabela.

O Internacional vira a ficha e na quarta-feira (13) vai ao Rio de Janeiro jogar pela Libertadores, enfrentar o Flamengo, pela partida de ida pelas oitavas de final. No domingo (17), volta a enfrentar o Rubro-Negro, na abertura do returno do Brasileirão. Já o Braga volta a jogar no sábado (16), indo a Fortaleza, enfrentar o Ceará.

