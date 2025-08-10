Visuliazação: 0

Mulheres de comunidades indígenas e ribeirinhas dos municípios de Lábrea e Humaitá, no Sul do Amazonas, vão receber kits de higiene menstrual pelo projeto-piloto Dignidade Menstrual do Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância) com apoio do Governo do Amazonas.

Os kits contêm sete pacotes de absorventes, cada um com oito unidades, dez sabonetes, três pacotes de papel higiênico e uma toalha de banho.

Lábrea e Humaitá estão a 702 km e 590 km de Manaus, respectivamente, e foram escolhidos para o projeto com base em critérios geográficos, étnicos e sociais que incluem áreas de difícil acesso e maior vulnerabilidade. Os dados sobre os municípios foram coletados entre abril e maio de 2025.

Gregory Bulit, chefe nacional de Saneamento e Clima do Unicef, explicou que o novo ciclo do Selo Unicef vai de 2025 a 2028 e todas as secretarias e órgãos parceiros estão mobilizados para cumprir os indicadores propostos. “Um dos destaques é o Programa de Dignidade Menstrual, que começa como projeto-piloto em Humaitá e Lábrea com a meta de expandi-lo para todo o estado”, disse.

Segundo Bulit, os dados incluem dificuldades causados pela seca e ao isolamento geográfico. “Uma a cada quatro meninas no Brasil já perdeu aulas por causa da menstruação. Nosso foco é garantir que meninas e mulheres em áreas remotas tenham acesso a itens básicos de higiene”, disse.

Para a elaboração do diagnóstico participativo foram entrevistadas 245 mulheres maiores de 18 anos em 11 comunidades nos municípios de Lábrea, Humaitá e Guajará-Mirim–RO. O levantamento revelou que 99,6% das entrevistadas enfrentaram dificuldades no acesso a produtos menstruais durante a estiagem de 2024–2025. As principais barreiras incluem falta de insumos, infraestrutura inadequada e estigmas culturais. Com base nesses dados, o Unicef desenvolveu kits de dignidade menstrual adaptados à realidade local.

O Selo Unicef, iniciativa do Unicef — agência da ONU (Organização das Nações Unidas) reconhece e incentiva municípios a aprimorarem políticas públicas voltadas para crianças e adolescentes nas áreas de educação, saúde, participação social e proteção contra a violência.

Na atual edição, o Amazonas conta com a participação de todos os 61 municípios do interior, índice histórico de inscrição na região. Para obter o credenciamento, os municípios devem cumprir critérios específicos.

O Governo do Amazonas atua como facilitador, apoiando os municípios na implementação de ações voltadas para o cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente e o alcance de pelo menos oito dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.

