Com o Maracanã lotado de novo, o Flamengo tratou de esquecer a eliminação precoce na Copa do Brasil, ao vencer por 2 a 1 o Mirassol, neste sábado (9), pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Esta foi a 12ª vitória do time carioca, líder absoluto com 40 pontos. O novato time paulista, bem organizado taticamente, segue com 28 pontos. Na sua estreia no Maracanã, o Mirassol sentiu logo a agressividade do Flamengo, marcando em cima, sob pressão e não permitindo a saída de bola do visitante. Mas a primeira grande chance de gol foi do time paulista, num chute diagonal de Chico da Costa e que só não entrou por causa do goleiro Rossi. Ele se esticou todo e deu um toque de leve para desviar a bola para escanteio.

Após o susto, Samuel Lino quase deu o troco, num chute desviado e que passou por cima do travessão. E foi o próprio Samuel Lino, destaque pelo lado esquerdo, quem fez um levantamento perfeito em direção á área. O zagueiro Léo Pereira subiu com estilo e testou no canto direito de Walter, aos 18 minutos. A vantagem deu maior tranquilidade ao time carioca, mesmo porque o Mirassol errava muitos passes e não conseguia sair da defesa em velocidade. Apesar da supremacia em campo, o Flamengo não ampliou o placar antes do intervalo.

O segundo tempo começou com o Mirassol avançado, empurrando o Flamengo para seu campo defensivo. Aos 13 minutos o time paulista teve uma grande chance para empatar, quando Rossi errou na saída para cortar um cruzamento de Reinaldo. Lucas Ramon ficou com a sobra e tocou por cobertura em direção ao gol, mas Léo Pereira salvou de cabeça em cima da linha. Até então pressionado, o Flamengo soube como chegar ao segundo gol aos 22 minutos. O meia Arrascaeta recebeu a bola pelo lado esquerdo, avançou e cruzou com efeito para a pequena área. Plata entrou em velocidade e só empurrou a bola para as redes: 2 a 0.

Na sua noite de estreia no Maracanã, o Mirassol não passou em branco e fez seu gol aos 28 minutos. A defesa rebateu errado um cruzamento do lado esquerdo e a sobra ficou com Gabriel. Ele teve tempo de dominar a bola e chutar cruzado no canto direito de Rossi. Pelo Brasileirão, o Flamengo só volta a campo no dia 17 (domingo) diante do Internacional, no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS). Por coincidência, os dois times vão se enfrentam antes, no mesmo local, no dia 13 (quarta-feira) pelo jogo de ida das oitavas da Copa Libertadores. Na segunda-feira (dia 18), o Mirassol recebe no interior paulista o Cruzeiro.

