Vindo de uma eliminação da Copa do Brasil, o São Paulo recebeu o Vitória, que não perdia a cinco jogos no campeonato Brasileiro, querendo manter a boa sequência no campeonato Brasileiro. E conseguiu. Chegou ao seu quinto jogo de invencibilidade no campeonato, algo que não acontecia desde 2019. Já o Vitória, segue sem vencer fora de casa no Brasileiro. Em um jogo marcado pelo retorno de Lucas, depois de três meses, a equipe de Hernán Crespo venceu por 2 a 0, com gols de Bobadilla e Sabino. Resultado deixa o tricolor, temporariamente, na sexta posição, colocado no G4.

Mandante do jogo, o tricolor começou indo para cima e com vinte segundo Ferreira já estava no gol do Vitória, mas na finalização, não conseguiu converter e tirar o placar o zero. Apesar do susto inicial, a equipe baiana não se abateu. Aos 17 minutos, Bodadilla chutou forte de fora da área e obrigou o goleiro xxx a trabalhar para evitar o gol que ia entrando do lado direito do gol. Mas se na primeira tentativa ele não teve sorte, na segundo não desperdiçou. Após cruzamento de Rodriguinho para o meio da área, o paraguaio, livre dentro da área, aproveitou para chutar forte e balançar as redes.

Em uma jogada envolvendo Ferraresi dentro da área tricolor, o VAR chamou o juiz para analisar um possível pênalti para o time visitante. O árbitro chegou a ir analisar o lance, mas pegou uma falta de Kaizer no jogador tricolor e deu falta para o São Paulo. A primeira etapa do jogo acabou com a vitória tricolor.

Na volta para etapa final, o Vitória assustou o torcedor tricolor no Morumbi. Osvaldo, ex-São Paulo, chutou cruzado e a bola passou rente ao gol de Rafael. Essa foi a melhor chegada do time baiano ao gol tricolor. Mas não passou disso, e o São Paulo que j´pa tinha sido superior no primeiro tempo, repetiu o feito e retomou o controle do jogo. Ficou ainda mais ofensivo quando Luciano e Lucas, que voltou ao time após um período fora por causa de lesão, entraram no jogo.

O camisa 10 tricolor teve uma boa chance, mas a bola foi para fora. Rodriguinho, que foi quem deu início a jogada do primeiro gol, também teve chance de deixar o dele, mas a bola foi desviada e foi para o escanteio. Jogada que originou o segundo gol tricolor. Porque, após cobrança, Sabino ficou livre da frente do gol e empurrou para o fundo da rede, fazendo o segundo do tricolor. O próximo jogo do São Paulo é pela Libertadores. Pega o Atlético Nacional a terça-feira (12) às 21h30. Já o Vitória só volta a jogar no sábado (16), pelo Campeonato Brasileiro, quando enfrenta o Juventude.