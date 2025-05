Visuliazação: 0

O Internacional entrou em campo para correr poucos riscos contra o Nacional no Parque Central, em Montevidéu, na noite desta quinta-feira (15), pela 5ª rodada do Grupo F da Copa Conmebol Libertadores, e foi premiado com a vitória por 2 a 0.

Com a estratégia praticamente perfeita diante de um estádio lotado no Uruguai, o jovem Ricardo Mathias, aposta do técnico Roger Machado, fez o primeiro gol no fim do primeiro tempo. Nos acréscimos, em contra-ataque no qual driblou o goleiro, Aguirre entrou com bola e tudo para fechar o placar. Assim, a equipe gaúcha só depende das próprias forças no último jogo para avançar às oitavas de final.

O Inter volta ao segundo lugar no Grupo F com oito pontos e elimina o Nacional, que estaciona nos quatro. O líder é o Atlético Nacional, com nove, e o Bahia cai para terceiro, com sete.

A última rodada do Grupo F será disputada às 19h (horário de Brasília) do dia 28 de maio. O Inter recebe o Bahia no Beira-Rio, enquanto o Nacional, já eliminado, enfrenta o Atlético Nacional, novamente em Montevidéu. Portanto, basta ao Colorado empatar em casa no duelo brasileiro da chave para se garantir nas oitavas de final. E ainda pode sonhar com a primeira colocação, caso vença e conte com um tropeço do Atlético no Uruguai.

