Visuliazação: 0

A Prefeitura de Manaus, por meio do Sine Manaus, oferta 344 vagas de emprego em várias áreas de atuação, nesta sexta-feira (16), de 8h às 14h. O candidato pode validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site http://gov.br/trabalho.

Para participar da pré-seleção e concorrer a uma das vagas disponíveis, ou receber orientação de cadastro, Carteira de Trabalho Digital e seguro-desemprego, os candidatos devem comparecer a um dos postos do Sine Manaus: na avenida Constantino Nery, nº 1.272, bairro São Geraldo, zona Centro-Sul; ou no shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, nº 2.939, bairro Cidade de Deus, zona Norte.

Os interessados devem estar munidos do comprovante de vacinação (Covid-19), currículo, certificados de cursos e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais.

É importante que os candidatos mantenham seus cadastros atualizados, especialmente ao finalizarem novas qualificações. Para vagas específicas, podem ser solicitados documentos adicionais, como cursos ou certificações, por isso, é essencial estar atento aos “Requisitos Obrigatórios” de cada vaga.

A Semtepi ressalta que, obedecendo ao disposto no artigo 5º, da Constituição Federal, e ao artigo 373-A, da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), critérios referentes a sexo, idade, cor ou situação familiar, não podem ser informados na divulgação das vagas disponibilizadas.

Os candidatos devem estar cientes das diretrizes de vestimenta estabelecidas pelo órgão, as quais incluem a proibição de vestimentas como bermudas, shorts, minissaias, camisetas regatas e chinelos durante a entrada.

Vagas Novas – 82

10 vagas – Auxiliar de Logística

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – executar serviços de carga e descarga, realizar a conferência das cargas recebidas na doca, armazenagem e separação de produtos e materiais, organizar e manter o estoque da empresa dentro das políticas internas.

Disponível até 16/05/2025 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – manter a higiene e organização de ambientes, como varrer, esfregar, limpar, desinfetar e remover o lixo.

Disponível até 16/05/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Serviços Gerais

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – realizar limpeza de materiais e ambientes.

Disponível até 16/05/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Motorista de Caminhão

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” dentro do prazo de validade, disponibilidade de horário, disponibilidade para viagens interestaduais e ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – conduzir os veículos automotivos da instituição, seguindo as solicitações, mantendo-se informado sobre a agenda de entregas, respeitando as leis nacionais de trânsito e promovendo direção defensiva, transporte da equipe de eventos, transporte de equipamentos.

Disponível até 16/05/2025 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar Administrativo

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de Informática avançada, disponibilidade de horário e ter documentação completa;

Atividades – executar serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e logística; atender fornecedores e clientes, fornecer e receber informações sobre produtos e serviços; tratar de documentos variados, cumprir todo o procedimento necessário.

Disponível até 16/05/2025 ou encerramento da vaga.

6 vagas – Ajudante de Obras

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – atuar em obras e produção da construção civil.

Disponível até 16/05/2025 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Carpinteiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – planejar trabalhos de carpintaria, preparar canteiro de obras e montar formas metálicas; confeccionar formas de madeira e forro de laje, construir andaimes e proteção de madeira e estruturas de madeira para telhado; escorar lajes de pontes, viadutos e grandes vãos; montar portas e esquadrias; desmontar andaimes, limpeza e lubrificação de formas metálicas, seleção de materiais reutilizáveis, armazenamento de peças e equipamentos.

Disponível até 16/05/2025 ou encerramento da vaga.

6 vagas – Atendente

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – residir na zona Oeste e ter documentação completa;

Atividades – atendimento ao cliente.

Disponível até 16/05/2025 ou encerramento da vaga.

4 vagas – Consultor de Vendas – vagas destinadas para Pessoas com Deficiência (PcDs)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de Atendimento ao Cliente e ter documentação completa;

Atividades – auxiliar os clientes na tomada de decisão, identificando suas necessidades e oferecendo soluções personalizadas que atendam a essas necessidades.

Disponível até 16/05/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar Administrativo – vaga destinada para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de Atendimento ao Cliente, Excel, Departamento Pessoal, Recursos Humanos e ter documentação completa;

Atividades – organização e arquivamento de documentos, atendimento ao público, gestão de agenda, controle de estoque e suporte a outras áreas, dar apoio ao setor de recursos humanos.

Disponível até 16/05/2025 ou encerramento da vaga.

10 vagas – Consultor de Vendas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de Atendimento ao Cliente e ter documentação completa;

Atividades – auxiliar os clientes na tomada de decisão, identificando suas necessidades e oferecendo soluções personalizadas que atendam a essas necessidades.

Disponível até 16/05/2025 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – vender mercadorias em estabelecimentos do comércio varejista ou atacadista, auxiliando os clientes na escolha; registrar entrada e saída de mercadorias; promover a venda de mercadorias, demonstrando seu funcionamento.

Disponível até 16/05/2025 ou encerramento da vaga.

6 vagas – Promotor de Vendas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter veículo próprio e ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – apresentar a empresa, demonstrar produtos, esclarecer dúvidas e distribuir amostras grátis.

Disponível até 16/05/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – executar trabalhos de limpeza e conservação em geral nas dependências internas e externas da empresa, bem como serviços de coleta de resíduos.

Disponível até 16/05/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Assistente Administrativo

Escolaridade – ensino médio completo ou superior em Administração;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – realizar a emissão de notas fiscais, controle de contas a pagar e receber, compras, gestão de e-mails, comunicação com clientes, fornecedores e colaboradores; arquivamento, digitalização, organização e controle, sejam físicos ou eletrônicos, atuando em sistemas; elaboração de relatórios e planilhas, relacionadas ao setor e demais atividades inerentes a função.

Disponível até 16/05/2025 ou encerramento da vaga.

4 vagas – Ajudante de Motorista

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar carga e descarga de mercadorias em estabelecimentos comerciais e no galpão da empresa.

Disponível até 16/05/2025 ou encerramento da vaga.

10 vagas – Auxiliar de Linha de Produção

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – preparar materiais, abastecer linhas e máquinas, separar materiais para reaproveitamento, seguimento de arrumação de fardos em paletes.

Disponível até 16/05/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Mecânico de Caminhão

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar a inspeção e reparo de veículos, máquinas e caminhões leves; examinar, solucionar problemas, restaurar e manter máquinas ou veículos e supervisionar as inspeções de manutenção, monitorar o estoque, montar componentes mecânicos e executar reparos.

Disponível até 16/05/2025 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Ajudante de Carga e Descarga

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou avulsa;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – carregar e descarregar veículos de transporte, organizar e armazenar produtos, utilizar equipamentos de movimentação e auxiliar na conferência de mercadorias.

Disponível até 16/05/2025 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Servente de Obras

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou avulsa;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – transportar materiais, preparar misturas de cimento e argamassa, limpar o canteiro de obras e montar e desmontar andaimes.

Disponível até 16/05/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Atendente

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho ou avulsa;

Requisitos Obrigatórios – ter conhecimento em Word, Excel, planilhas e ter documentação completa;

Atividades – atendimentos ao cliente, emissão de O.S, realização de orçamentos.

Disponível até 16/05/2025 ou encerramento da vaga.

Vagas no Comércio – 6

1 vaga – Montador de Pneus

Escolaridade – ensino médio completo ou cursando;

Experiência – dois meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade de horário e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – fazer a troca de pneus, rodas e válvulas e montagem, desmontagem e balanceamento de pneus.

Disponível até 16/05/2025 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – limpar e manter limpo ambientes internos e externos, executando limpeza unida e limpeza seca; limpar e conservar limpo banheiros e outros ambientes de higiene pessoal; executar a coleta de lixo comum e reciclável; limpar portas e janelas de vidro, paredes e teto; cuidar dos vasos de plantas internas; varrer ambientes externos, coletando folhas secas, buscando contribuir para manter o ambiente agradável; limpar cozinhas, área de serviço, garagens e pátios, assoalhos e móveis, carpetes e tapetes, abastecer os ambientes com materiais.

Disponível até 16/05/2025 ou encerramento da vaga.

Vagas na Indústria – 134

50 vagas – Auxiliar de Linha de Produção

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – a vaga é destinada para candidatos que estão em busca de novos desafios; o candidato vai precisar morar em: Várzea Grande (MT) e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – executar atividades operacionais em setores de apoio ou produção de frios, visando garantir a manutenção, organização, limpeza ou operação de atividades na unidade.

Disponível até 16/05/2025 ou encerramento da vaga.

50 vagas – Auxiliar Operacional Setor Industrial

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – a vaga é destinada para candidatos que estão em busca de novos desafios; o candidato vai precisar morar em Chupinguaia (RO);

Atividades – Pesagem e balança de peças de carne; Transporte de peças de carne para a logística; Lavagem de peças de carne; Auxílio na linha de produção no processo de desossa e cortes de carne.

Disponível até 16/05/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Encarregado de Produção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – liderar, orientar, organizar, treinar, avaliar o desempenho e acompanhar a equipe, realizar controle de insumos, cumprimento de prazos, garantir serviço com qualidade e otimizar processos; acompanhar recebimento de resíduos, realizar conferência documental da entrada e saída de resíduos e/ou material; garantir o cumprimento de normas e procedimentos interno e de segurança; estabelecer uma comunicação clara, objetiva e eficiente com a equipe e outras competências e habilidades inerentes a função.

Disponível até 16/05/2025 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Soldador

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – unir materiais, principalmente metais, através de processos de soldagem; executar diferentes tipos de soldagem, como MIG, TIG, eletrodo revestido, entre outros, para fabricar, reparar ou manter equipamentos e estruturas industriais.

Disponível até 16/05/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Mecânico de Manutenção de Caminhão à Diesel

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar manutenção, reparo e revisão de motores, sistemas e componentes de veículos pesados que utilizam motores a diesel; incluindo diagnóstico de falhas, desmontagem, montagem, ajustes e testes e regulagens em motores e sistemas complementares; realizar inspeções, troca de filtros, óleo, fluidos, correias e outros componentes, conforme cronograma de manutenção; corrigir problemas em motores, sistemas de injeção, transmissão, freios, suspensão, eixos, entre outros, substituir componentes desgastados, danificados ou que precisar ser substituídos, para garantir o funcionamento correto do veículo.

Disponível até 16/05/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Eletricista de Manutenção Industrial

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – responsável por instalação, manutenção, manter e reparar sistemas elétricos, estruturar circuitos, fiações, diagnosticar falhas e substituir componentes; realizar montagem de painéis, conexão de cabos, instalação de dispositivos de proteção e a análise e correção de falhas elétricas; realizar manutenção preventivas e corretivas em motores, máquinas e equipamentos; analisar desenhos elétricos, realizar testes de funcionamento e identificar necessidades de troca ou regulagem de componentes elétricos.

Disponível até 16/05/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Motorista de Caminhão

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” ou “E” dentro do prazo de validade e ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – transportar, coletar resíduos em geral para diversos itinerários, movimentar carga volumosa e pesada; operar equipamentos como Munck, Roll-on e Julieta; realizar inspeções no veículo, vistoriar carga, verificação de documentação do veículo e do material transportado, zelar pela conservação e segurança do veículo, assim como o desenvolver outras atividades pertinentes a função.

Disponível até 16/05/2025 ou encerramento da vaga.

25 vagas – Alimentador de Linha de Produção

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – a vaga é destinada para candidatos que estão em busca de novos desafios; o candidato vai precisar morar em: Promissão – SP e ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – auxiliar a indústria de abate bovino.

Disponível até 16/05/2025 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Operador de Empilhadeira

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de Operador de Empilhadeira, Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” dentro do prazo de validade e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar o carregamento e descarregamento de mercadorias, organização de estoque, movimentação de cargas dentro de um espaço determinado, além de realizar inspeções de segurança nos equipamentos antes de cada uso.

Disponível até 16/05/2025 ou encerramento da vaga.

Vagas em Serviços – 113

25 vagas – Auxiliar de Restaurante

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – a vaga é destinada para candidatos que estão em busca de novos desafios; o candidato vai precisar morar em: Rio de Janeiro, Belo Horizonte ou Salvador, disponibilidade para trabalhar em escala 6×1 e documentação completa;

Atividades – auxiliar nos serviços de pré-preparo, preparo, processamento de alimentos, montagem de pratos e embalagens; realizar a manutenção, organização e limpeza do ambiente; dar suporte no atendimento ao cliente.

Disponível até 16/05/2025 ou encerramento da vaga.

25 vagas – Auxiliar de Cozinha

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – a vaga é destinada para candidatos que estão em busca de novos desafios; o candidato vai precisar morar em: Rio de Janeiro, Belo Horizonte ou Salvador, disponibilidade para trabalhar em escala 6×1 e documentação completa;

Atividades – auxiliar nos serviços de pré-preparo, preparo, processamento de alimentos, montagem de pratos e embalagens; realizar a manutenção, organização e limpeza do ambiente.

Disponível até 16/05/2025 ou encerramento da vaga.

25 vagas – Atendente

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – a vaga é destinada para candidatos que estão em busca de novos desafios; o candidato vai precisar morar em: Rio de Janeiro, Belo Horizonte ou Salvador, disponibilidade para trabalhar em escala 6×1 e documentação completa;

Atividades – recepcionar os clientes de forma cordial e atenciosa; realizar o atendimento e auxiliar na escolha do cardápio; registrar os pedidos e encaminhá-los à cozinha; auxiliar na montagem e organização das mesas; realizar a manutenção, organização e limpeza do ambiente.

Disponível até 16/05/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Mecânico Eletricista de Autos

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de Eletricista de Autos ou áreas afins, conhecimentos em: Sistemas de ignição, carga e partida, diagnóstico com multímetro e outros instrumentos, leitura e interpretação de esquemas elétricos automotivos e Injeção eletrônica e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – diagnosticar e reparar problemas em sistemas de iluminação, sinalização, partida, carga, e em componentes como alarmes, vidros, travas, além de auxiliar no diagnóstico de sistemas eletrônicos como injeção eletrônica, direção elétrica, freios ABS, airbags.

Disponível até 16/05/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Mecânico de Automóvel

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter conhecimento em Sistema de injeção de arla pós tratamento do euro 5 e 6, parte eletrônica de módulos de caixa macha, motor, sensores e chicotes, marcas Volvo, Mercedes Iveco e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar manutenções de motores, sistemas e partes de veículos automotores.

Disponível até 16/05/2025 ou encerramento da vaga.

4 vagas – Auxiliar de Refrigeração

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – auxiliar na instalação, manutenção preventiva e corretiva de sistemas de refrigeração e ventilação; montar tubulações, avaliar o dimensionamento de locais para instalação de equipamento e realizar testes finais nos equipamentos.

Disponível até 16/05/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Mecânico de Refrigeração

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de Refrigeração e ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – fazer a manutenção preventiva e corretiva de instalações e equipamentos de refrigeração, ventilação, calefação e ar-condicionado.

Disponível até 16/05/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Oficial de Manutenção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (dispensa militar);

Atividades – realizar manutenção predial em telhado; hidráulica; alvenaria; assentamento de cerâmicas; pintura.

Disponível até 16/05/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Cozinheiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade de horário e ter documentação completa;

Atividades – atuar no preparo de alimentos e organização da cozinha, bem como nos ambientes relacionados como a copa e refeitório, trabalhando seguindo normas e procedimentos técnicos e de qualidade, segurança, meio ambiente, higiene e saúde.

Disponível até 16/05/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Impressor Digital Gráfico

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade de horário e ter documentação completa;

Atividades – planejar serviços de impressão gráfica e ajustar máquinas para impressão; realizar serviços de impressão gráfica, tais como impressão plana e rotativa, impressão digital, flexografia, litografia, tipografia, letterset, calcografia, tampografia, roto gravura e serigrafia (silkscreen); trabalhar seguindo normas e procedimentos técnicos e de qualidade, segurança, meio ambiente, higiene e saúde.

Disponível até 16/05/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Jardineiro Roçador

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – residir nos bairros Grande Vitória, Gilberto Mestrinho, Jorge Teixeira, Santa Inês ou proximidades e ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – roçar grama e mato, podar árvores e arbustos, limpar jardins e áreas verdes.

Disponível até 16/05/2025 ou encerramento da vaga.

10 vagas – Vendedor Porta a Porta

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade de horário e ter documentação completa;

Atividades – realizar a prospecção de novos clientes na porta a porta.

Disponível até 16/05/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Encarregado de Manutenção de Refrigeração

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – supervisionar atividades de manutenção preditiva, preventiva, corretiva e emergencial de aparelhos térmicos, de climatização e de refrigeração; promover melhorias e inovações tecnológicas no processo de manutenção; coordenar a instalação de máquinas e a construção de equipamentos para linha de produção.

Disponível até 16/05/2025 ou encerramento da vaga.

4 vagas – Mecânico de Refrigeração

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso Mecânico em Refrigeração, conhecimento em manutenção de Self, Splitão, Splits Piso de Teto, Cassete, Chiller, Bombas e ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar instalação e manutenção em equipamentos de refrigeração e climatização comercial, respeitando legislações, normas técnicas, ambientais, de qualidade, de saúde e de segurança.

Disponível até 16/05/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Pedreiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – carregar e descarregar materiais, preparar misturas como argamassa e concreto, limpar e organizar o canteiro de obras e auxiliar em tarefas de escavação e nivelamento de terreno.

Disponível até 16/05/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Analista Fiscal

Escolaridade – ensino superior completo em Contabilidade;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – ter total domínio nas apurações de impostos diretos e indiretos, como ICMS, IPI, PIS, COFINS, IRPJ e CSLL; elaborar e entregar declarações fiscais obrigatórias, como SPED Fiscal, EFD-Contribuições e DCTF; analisar notas fiscais de entrada e saída. Identificar oportunidades para reduzir a carga tributária; atender fiscalizações e auditorias.

Disponível até 16/05/2025 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Aplicador de Inseticida

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “AB” dentro do prazo de validade e ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – aplicar inseticida.

Disponível até 16/05/2025 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Produção em Padaria

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou primeiro emprego;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – preparar e pesar ingredientes para produção de pães, bolos e outros produtos de padaria; operar máquinas e equipamentos utilizados na produção de alimentos: realizar a limpeza e manutenção de equipamentos e utensílios utilizados na produção; manter a área de produção limpa e organizada; realizar outras tarefas relacionadas à produção de alimentos, conforme necessário.

Disponível até 16/05/2025 ou encerramento da vaga.

4 vagas – Auxiliar de Estoque

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter experiência com Matrin, residir nos bairros Grande Vitória, Gilberto Mestrinho, Jorge Teixeira, Santa Inês ou proximidades e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – receber, conferir, armazenar e distribuir produtos, além de realizar contagens e registros de estoque.

Disponível até 16/05/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Duteiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter experiência em fabricação, montagem, instalação de dutos de chapa galvanizada, preta e MPU de ar-condicionado, disponibilidade para viagens e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – avaliar e dimensionar locais para instalação de equipamentos de refrigeração, executar avaliação e dimensionamento de locais adequados para instalação de sistemas de refrigeração, calefação e ar condicionado; especificar os materiais e acessórios necessários, instalar equipamentos de ventilação, ramais de dutos e montar tubulações de refrigeração.

Disponível até 16/05/2025 ou encerramento da vaga.

Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcDs) – 9

1 vaga – Auxiliar de Carga e Descarga – vaga destinada para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar carga e descarga de mercadorias; movimentação de carga dentro do estoque; auxiliar o motorista nas entregas.

Disponível até 16/05/2025 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Repositor de Mercadoria – vagas destinadas para Pessoas com Deficiência (PcDs)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – trabalhar com a reposição de mercadorias, precificação dos produtos, inventários.

Disponível até 16/05/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Limpeza – vaga destinada para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – realizar a limpeza de ambientes internos e externos, manutenção da higiene e conservação, repor papel higiênico, sabonetes e outros suprimentos necessários, entre outras atividades correlatas à função.

Disponível até 16/05/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar Administrativo – vaga destinada para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – apoia as atividades administrativas de uma empresa, realizando tarefas operacionais e rotineiras, entre outras atividades correlatas à função.

Disponível até 16/05/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Almoxarifado – vaga destinada para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – receber, conferir, armazenar, registrar e distribuir materiais, garantindo que as necessidades da empresa sejam atendidas de forma eficiente.

Disponível até 16/05/2025 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Merendeira – vagas destinadas para Pessoas com Deficiência (PcDs)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – preparar a merenda para atender à demanda referente à alimentação da clientela dos projetos educacionais do Município, cuidando da limpeza do local de trabalho e dos utensílios utilizados, garantindo um bom padrão de higiene no desempenho de suas tarefas.

Disponível até 16/05/2025 ou encerramento da vaga.

O post Emprego: Sine Manaus oferta 344 vagas hoje apareceu primeiro em Portal Você Online.