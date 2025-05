Visuliazação: 0

O Corinthians mantém viva a chance de ir ao playoff da Copa Sul-Americana graças à vitória por 1 a 0, nesta quinta-feira (15), sobre o Racing de Montevidéu, no Estádio Centenário, na capital uruguaia. O time paulista assumiu o segundo lugar do Grupo C e depende apenas de si para avançar. O Huracán já é o líder, garantidos nas oitavas. O Corinthians precisa vencer os argentinos, fora de casa, dia 27 de maio. Se perder ou empatar, é necessário torcer para que o América de Cali também saia derrotado, contra o Racing, na Colômbia, na mesma data. O Corinthians agora busca recuperar-se no Brasileirão. Após perder por 2 a 1 para o Mirassol, o time recebe o Santos, no domingo, às 16h (de Brasília). Na sequência, a equipe define a vaga nas oitavas da Copa do Brasil contra o Novorizontino, após ter vencido o primeiro duelo por 1 a 0. Antes da rodada derradeira da Sul-Americana, ainda há um duelo contra o Atlético Mineiro.

Dorival Júnior lançou mão de Yuri Alberto e Igor Coronado para tentar melhorar no segundo tempo. O Corinthians até conseguiu ter mais presença ofensiva, mas faltava efetividade. Foram comuns, no segundo tempo, cenas em que os corintianos reclamavam de faltas e até pênaltis. O árbitro chileno José Cabero, contudo, não apontou nenhum dos lances. Quando Talles Magno marcou, o gol foi anulado por falta do atacante no zagueiro Pinela. A pressão, ainda que desordenada, funcionou. Carillo, que entrou no lugar de Charles, invadiu a área e bateu.

O chute saiu prensado e foi afastado pela defesa. A bola sobrou para Matheus Bidu, que finalizou de bico para abrir o placar. A bola ainda desviou em um defensor antes de entrar no canto esquerdo de Amadé. Mesmo com mais trocas, o Corinthians não demonstrou capacidade para ampliar. Dorival terá de fazer ajustes para que o time possa garantir a vaga no playoff com uma vitória sobre o Huracán e não depender de uma derrota do América de Cali, que deve ser improvável.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Sarah Paula