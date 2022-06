5/5 - (1 vote)

As cidades do interior do Amazonas, Lábrea e Manacapuru, receberam equipes da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas para capacitação de profissionais da saúde e setores públicos na preparação e resposta para o enfrentamento de desastres. Atualmente, vivenciamos a cheia dos rios que expõem a população a diversos riscos.

A intenção é implantar o Programa Estadual Vigidesastres, além de fazer uma integração entre os setores públicos para alinhamento das estratégias e colocar em prática a iniciativa. Para atender um número expressivo de municípios, o Centro de Educação a Distância da FVS-RCP oferece cursos gratuitos de educação a distância, como explica o coordenador estadual do Vigidesastres, Renato Souza.

A meta é desenvolver um conjunto de ações a serem adotadas continuamente pelas autoridades de saúde pública. A diretora-presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim, ressalta que as capacitações são fundamentais para o estado apoiar os municípios.

O Vigidesastres estabelece estratégias para a atuação em emergência de saúde pública por desastres de origem natural e tecnológicas para a redução de doenças e agravos decorrentes deles.