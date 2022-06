Três homens, com idades entre 18 a 25 anos, foram presos, nesta segunda-feira, 30/5, após serem flagrados por policiais das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) fazendo 'segurança' armada em uma 'boca de fumo', na Comunidade União da Vitória, no Tarumã, na zona Oeste de Manaus. Com os suspeitos foram apreendidas quatro armas, munições e drogas.

A Rocam informou que as equipes de motocicleta estavam patrulhando pelo União da Vitória, quando viram três suspeitos na esquina da Rua 25. Ao terem notado a presença da polícia, o trio tentou fugir, mas foi perseguido e durante a perseguição, acabou se rendendo no Beco Capim Santo.

Com os suspeitos a polícia apreendeu três armas de fabricação caseira calibre 12, uma arma caseira calibre 38, uma metralhadora de brinquedo e cinco munições. Além do armamento, os policiais apreenderam, ainda, 26 porções de oxi, uma balança de precisão e um celular.

Aos policiais da Rocam, o trio afirmou que estava armado fazendo a 'segurança' de uma 'boca de fumo' existente no local. Os suspeitos foram presos e encaminhados ao 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos cabíveis.