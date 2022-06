5/5 - (1 vote)

No Amazonas, o programa federal Melhor em Casa atendeu 439 pacientes com atendimento multiprofissional em domicílio em 2021. A expectativa é que este número aumente por conta da ampliação do número de equipes. Com essa medida, o estado se tornou o segundo do país a atingir o teto máximo de profissionais, a partir de reestruturação realizada no primeiro semestre deste ano. Como explica a coordenadora do programa no Amazonas, Semira Torres.

O Ministério da Saúde habilitou 12 novas equipes no Amazonas, no total. Com isto, o programa passa a contar com 218 profissionais, que podem atender até 1.080 pacientes. De acordo com a coordenação, a ampliação ajudará no suporte oferecido aos pacientes.