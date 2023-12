O Inter Miami, dos Estados Unidos, anunciou, nesta setxa-feira, 22, a contratação do atacante uruguaio Luis Suárez. Ele voltará a atuar ao lado do seu amigo, o argentino Lionel Messi, que jogou ao lado de Suarez no Barcelona. Ele assinou com o clube norte-americano por duas temporadas. No anúncio, o Inter Miami destacou a amizade entre os dois e de Sergio Busquests, que também atuou com a dupla na equipe espanhola. “Nada mais lindo que jogar com amigos”, publicou o perfil oficial do clube. O uruguaio publicou uma foto com uma camisa do clube norte-americano e diz estar empolgado para conquistas “coisas grandes”. “Ansioso por ajudar o time e juntos realizar o sonho de conseguir coisas importantes”, escreveu. Na última temporada, Suárez atuou pelo Grêmio e teve grande passagem pela equipe Gaúcha. Com a camisa do Tricolor, Luisito marcou 29 gols no ano e deu 17 assistências. Foi o artilheiro da equipe e o líder em assistências do time, além de um dos principais jogadores do futebol brasileiro no ano. Ele conquistou os títulos da Recopa Gaúcha e do Gauchão com a camisa tricolor.

