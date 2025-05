Visuliazação: 0

O Instituto da Mulher Dona Lindu (IMDL), maternidade que integra o Complexo Hospitalar Sul (CHS), homenageou nesta semana as mães de bebês internados e as que acompanham os recém-nascidos na unidade.

Elas receberam quadros com a impressão dos pezinhos dos bebês, participaram de um café da manhã e assistiram a apresentações musicais.

Convidada a se apresentar para as mães, a violinista Andrea Louzada compartilhou a experiência vivida por ela em 2018. A filha de Andrea nasceu com prematuridade extrema e passou cinco meses no instituto.

“Eu sou muito grata a esse hospital e sempre que posso, eu venho tocar o meu violino para outras mães. É a minha forma de agradecer por todo o acolhimento que eu tive aqui”, disse.

Andrea lembra que foram momentos difíceis pela incerteza em relação à vida da filha. “Ela sobreviveu e, graças a Deus, está com 7 anos, está na escola e é uma menina muito feliz”, afirmou.

Na sexta-feira também foi dia da visita de vinculação ao Instituto da Mulher Dona Lindu feita pelas futuras mamães, que fazem o pré-natal no Distrito de Saúde Sul, que também foram convidadas a participar da programação.

A vinculação da gestante à maternidade é um direito garantido pela Lei nº 11.634/2007, que estabelece acesso para que ela conheça a maternidade do SUS onde será assistida no parto e pós-parto. “Essa vinculação facilita o acesso ao atendimento e contribui para um parto mais seguro e humanizado”, observa a secretária de Estado de Saúde, Nayara Maksoud.

Grávida de 36 semanas, Greciane Macedo, futura mamãe de uma menina que vai chamar-se Ane Melissa, participou da pintura de barriga, conhecida como arte gestacional.

A técnica consiste em pintar sobre o ventre materno o bebê, sua posição e outros elementos da gestação, além de expressar sentimentos e emoções da mãe. “Foi maravilhoso, eu até dormi. Ficou muito bonito, gostei muito”, afirmou.

A ação reuniu profissionais da pediatria, enfermagem, fisioterapia, serviço social e psicologia para homenagear essas mulheres merecedoras, afirma Maria Gracimar, coordenadora de enfermagem.

“Muitas mães ficam aqui muito tempo por causa dos seus bebês. Como mães e profissionais de saúde, estamos oferecendo esse sincero agradecimento, estendendo as mãos a essas mulheres que aqui estão”, disse.

O post Instituto Dona Lindu faz homenagem a mães de bebês internados apareceu primeiro em Portal Você Online.