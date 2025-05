Visuliazação: 0

Dois flutuantes foram destruídos por um incêndio nessa sexta-feira (9), na comunidade Foz do Tapauá, localizada a 565 quilômetros de Manaus. As estruturas funcionavam como centros de distribuição de mantimentos e itens essenciais para os moradores da região.

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram a grande proporção das chamas, que se espalharam rapidamente pelas edificações flutuantes, provocando momentos de pânico entre os moradores.

Para evitar que o fogo se alastrasse para outras áreas, moradores utilizaram barcos para rebocar os flutuantes em chamas até o meio do rio. A ação rápida foi importante para conter o avanço do incêndio e preservar o restante da comunidade ribeirinha, visto que não tem unidades do Corpo de Bombeiros na área.

Apesar da gravidade do caso, não houve registro de feridos. As causas do incêndio ainda são desconhecidas, e as autoridades locais devem iniciar uma investigação para apurar o que provocou o fogo.

