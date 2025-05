Visuliazação: 0

A tentativa de cavadinha de Memphis Depay na derrota do Corinthians por 2 a 1 para o Mirassol, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, segue repercutindo fora de campo. O atacante Rafa Silva, do Mirassol, usou as redes sociais para criticar duramente o jogador holandês. Silva, que não foi relacionado para a partida por cumprir suspensão imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), acompanhou o jogo pela televisão e se incomodou com a forma como Depay cobrou o pênalti, defendido pelo goleiro Walter ainda no primeiro tempo.

Em publicação feita no Instagram — posteriormente apagada —, o atacante afirmou ter perdido o respeito por Depay, a quem acusou de ser “falso” e de usar um personagem para se promover. “Eu era seu fã, gostava do seu estilo de vida e futebol, mas a partir de hoje você perdeu todo meu respeito. Você que tanto fala de humildade, favelas e etc., isso não passa de um personagem e falsidade para chamar a atenção do povo”, escreveu.

Rafa ainda acusou o camisa 10 do Corinthians de não entender a cultura brasileira: “Aqui no Brasil você precisa respeitar para ser respeitado, você não sabe o verdadeiro significado de favela!”, afirmou. A mensagem foi publicada em português e inglês, com o atacante marcando o perfil oficial de Memphis.

O episódio começou aos 33 minutos do primeiro tempo, quando o árbitro João Vitor Gobi assinalou pênalti para o Timão após revisão do VAR. Na cobrança, Depay tentou deslocar o goleiro com uma cavadinha, mas Walter defendeu com facilidade. Jogadores do Mirassol ficaram indignados com a atitude do holandês, e o zagueiro João Victor recebeu cartão amarelo por cobrar o corintiano. A vitória de virada do Leão agravou a crise do Corinthians, que segue sem vencer fora de casa na competição.

Veja o post de Rafa Silva

Veja o que Dorival disse sobre o pênalti

EITA! 👀 Rafa Silva, do Mirassol, fez duras críticas à Memphis pela sua cavadinha no pênalti perdido…#Corinthians #Brasileirão #Memphis pic.twitter.com/x5dHEwVmPV — Jovem Pan Esportes (@JovemPanEsporte) May 11, 2025

*Reportagem produzida com auxílio de IA