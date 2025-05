Visuliazação: 0

A Câmara Municipal de Manaus aprovou o Dia Municipal do Farmacêutico, de autoria do vereador Marcelo Serafim (PSB). O parlamentar disse que a lei é uma justa homenagem ao professor Manoel Bastos Lira, uma das maiores referências da profissão e que é fruto de conversas com a categoria.

“Esse Projeto de Lei visa a criação do Dia Municipal do Farmacêutico, comemorado no dia 6 de junho, em homenagem a um dos maiores nomes da profissão farmacêutica que é o professor Manoel Bastos Lira”, ressaltou Marcelo.

O vereador mencionou ainda que a criação de um dia dedicado à profissão busca valorizar quem exerce a atividade em Manaus.

“Que, por meio desta data, possamos enfrentar os grandes temas de debate da profissão farmacêutica, a valorização profissional dentro das drogarias, a valorização do profissional dentro dos laboratórios, em todas as áreas da nossa profissão”, destacou Marcelo antes da aprovação unânime da proposta em plenário.

