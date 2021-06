A partir desta quarta-feira (16) serão recebidas as inscrições para o novo Processo Seletivo do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama), cujo objetivo é a formação de cadastro para possível contratação de estagiários.

Podem participar estudantes que estejam matriculados nos níveis médio e superior que cursem as áreas de administração; agronomia; biblioteconomia; biotecnologia; ciência da computação; ciências ambientais; ciências biológicas; ciências contábeis; ciências da computação; ciências econômicas; comunicação social; contabilidade; direito; ecologia; engenharia ambiental; engenharia civil; engenharia da computação; engenharia de pesca; engenharia florestal; engenharia química; geografia; geoprocessamento; gestão ambiental; gestão de recursos humanos; gestão em tecnologia da informação; gestão pública; medicina veterinária; pedagogia; química; secretariado; tecnologia da informação; tecnologia em gestão ambiental e zootecnia.

Após a contratação, os estagiários deverão atuar em jornada de 20 horas semanais de trabalho, com bolsa-auxílio cujos valores variam de R$ 486,05 a R$ 787,98 mensais, acrescidos do valor de R$ 10,00 por dia de estágio referente ao benefício de vale-transporte.

As oportunidades serão distribuídas entre as unidades do Ibama nas cidades de Alta Floresta - MT; Angra dos Reis - RJ; Aracaju - SE; Barra do Garça - MT; Belém - PA; Belo Horizonte - MG; Boa Vista - RR; Brasília - DF; Campo Grande - MS; Corumbá - MS; Cuiabá - MT; Curitiba - PR; Florianópolis - SC; Fortaleza; CE; Goiânia - GO; Governador Valadares - MG; Ilhéus - BA; João Pessoa - PB; Juazeiro - BA; Juína - MT; Juiz de Fora - MG; Macapá - AP; Maceió - AL; Manaus - AM; Montes Claros - MG; Natal - RN; Paranaguá - PR; Parnaíba - PR; Porto Velho - RO; Recife - PE; Rio Branco - AC; Rio de Janeiro - RJ; Santarém - PA; São Paulo - SP; Teresina - PI e Vitória - ES.

As inscrições são recebidas apenas via internet, por meio do site do Centro de Integração Empresa Escola (Ciee) até às 23h59 do dia 1º de julho de 2021. Não haverá a cobrança de taxa pelas candidaturas.

Os candidatos serão classificados por meio de análise curricular e entrevista pessoal, conforme as informações disponíveis no edital, que pode ser consultado diretamente em nosso site. O resultado da primeira fase tem divulgação prevista para o dia 7 de junho de 2021.

Essa seleção tem validade pelo período de seis meses, com a possível prorrogação por tempo semelhante caso seja necessário.