Avalie o post

As vendas de bilhetes aéreos para a nova rota da Azul entre Manaus e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, iniciaram na última quinta-feira (10) e continuam sendo comercializadas a partir de R$ 380,68.

A companhia irá operar três voos por semana entre as duas cidades a partir do dia 03 de agosto, com as aeronaves brasileiras Embraer, de 118 lugares.

O início das operações proporcionará à cidade do extremo norte do Amazonas conexões diretas com Manaus e, a partir da capital, os Clientes terão acesso a toda a malha nacional e internacional da Azul, que voa para mais de 100 destinos.

Essa rota faz parte do plano de expansão regional da companhia no estado do Amazonas, anunciado na semana passada, e que planeja servir, além de São Gabriel da Cachoeira, mais sete outras cidades.

Com esses novos destinos e a reativação de bases, a Azul terá no Amazonas uma operação robusta e complexa, utilizando todos os tipos de aeronaves da frota, de nove a até 300 assentos, operando cerca de 27 voos diários a partir de Manaus e atendendo 23 destinos diretos desde a capital amazonense.

Manaus (MAO) – São Gabriel da Cachoeira (SJL)

*NOVO DESTINO DOMÉSTICO *A partir de 03 de agosto Origem Saída Destino Chegada Frequência

Manaus 08:35 São Gabriel da Cachoeira 10:15 Às terças, quintas e sábados São Gabriel da Cachoeira 11:15 Manaus 12:55 Às terças, quintas e sábados