Avalie o post

Ainda faltam 6 meses para a realização das provas, que acontecem nos dias 13 e 20 de novembro, mas já tem gente se preparando, como o Douglas Lima. Ele ainda não tem certeza do curso que pretende fazer, mas já vem pesquisando bastante o que pode cair na prova.

Quem conseguiu ingressar na faculdade por meio do Enem, assim como a estudante de Letras, Gabriely Silva, entende que toda a preparação e o esforço valem a pena.

A taxa de inscrição para quem não conseguiu isenção é de R$ 85 e deve ser paga até 27 de maio, por boleto, PIX e cartão de crédito.

No dia 13 de novembro, serão aplicadas as provas de português e língua estrangeira (45 questões), ciências humanas (45 questões) e redação. No dia 20 de novembro, é a vez de os estudantes fazerem o teste de matemática (45 questões) e ciências da natureza (45 questões).

As cidades de aplicação do Enem impresso serão divulgadas na Página do Participante e no portal do Inep. Já os locais do Enem Digital estão listados no edital e, também, na página do Enem no site do instituto.

O participante que optar por se inscrever na versão impressa não poderá marcar a opção do Enem digital. E também não poderá mudar a alternativa marcada após concluir a inscrição.

A novidade neste ano é que os documentos digitais e-Título, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) Digital e RG Digital serão validos como documentos para identificação do participante no dia da aplicação do exame, desde que apresentados nos aplicativos oficiais. Capturas de telas não serão aceitas.

Rebeca Beatriz – Rádio Rio Mar

source