Mateus Campos e Thiaguinho (Foto: Divulgação)

Neste domingo (9), aconteceu o último dia da festa de aniversário da cidade de Magé, no Rio de Janeiro. O line-up do evento contou com apresentações de Léo Santana, Mari Fernandez e Thiaguinho, além da presença de influenciadores e do público.

O influenciador digital Mateus Campos foi um dos que marcaram presença no evento. Mateus, além de influenciador digital, também trabalha com gerenciamento artístico e marketing, acumulando mais de 93 mil seguidores no Instagram.

