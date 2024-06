O município de São Gabriel da Cachoeira (a 852 quilômetros de Manaus) ganhará um novo campus da Universidade Federal do Amazonas (Ufam).

O anúncio foi feito pelo ministro da Educação, Camilo Santana, nesta segunda-feira (10), durante uma reunião com os reitores e reitoras de instituições da rede federal, ocorrida em Brasília, no Distrito Federal.

Ao todo, serão 10 novos campus em todo o país, distribuídos nas cinco regiões do Brasil. De acordo com Camilo, os investimentos para a expansão das universidades estão na ordem de R$ 600 milhões para garantir a infraestrutura inicial, além da ampliação de pessoal, como professores e técnicos administrativos, que irão garantir o funcionamento dessas universidades.

Camilo explicou quais foram os critérios para a ampliação e mostrou como está o cenário de cobertura de matrículas públicas na Educação Superior em todo o país, classificadas como baixa, média e alta.

A escolha se deu por lugares onde a cobertura era baixa, que é o caso de São Gabriel da Cachoeira.

“Nós procuramos identificar os espaços com mais baixa cobertura de matrículas comparado com a população para definir as regiões onde incluiríamos esses novos campi das universidades. Então esse foi o nosso critério estabelecido para a escolha, claro, dialogando também com os reitores a escolha desses 10 novos campi anunciados hoje”, disse o ministro.

Além de São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, também receberão novos campus os municípios de Rurópolis (PA), Baturité (CE), Sertânia (PE), Estância (SE), Jequié (BA), Ipatinga (MG), São José do Rio Preto (SP), Caxias do Sul (RS) e Cidade Ocidental (GO).

Camilo Santana e o presidente Lula se reuniram com reitores das universidades e institutos federais no Palácio do Planalto, em Brasília.

Também participaram da reunião o ministro da Casa Civil, Rui Costa, e a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos. O objetivo do encontro era anunciar novas ações para a educação superior.

