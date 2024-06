A Universidade do Estado do Amazonas (UEA) divulga o Edital nº 038/2024, do Curso de Mestrado Acadêmico em Geografia (PPGEO). As inscrições terão início, de forma on-line, no dia 26 de junho e se encerrarão no dia 16 de julho.

Serão oferecidas um total de 15 vagas, considerando 5 vagas para cada uma das linhas de pesquisa do programa.

As atividades do mestrado serão realizadas na sede do PPGEO, na Escola Normal Superior (ENS), localizada na avenida Djalma Batista, 2.470, Chapada.

Linhas de pesquisa

O mestrado promove estudos e pesquisas a partir das diferentes correntes do pensamento e perspectivas de análise da ciência geográfica, desde as voltadas para o entendimento dos processos, dinâmicas e fenômenos socioespaciais, considerando suas diferentes teorias, métodos e categorias analíticas; as investigações voltadas ao processo de formação, estrutura, dinâmica e inter-relações dos sistemas da natureza.