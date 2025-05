Imagem forte: Bolsonaro posta barriga aberta com intestino exposto

Visuliazação: 4

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)publicou, na noite deste sábado (3/5), uma foto para mostrar como estava seu intestino antes da cirurgia ao qual foi submetido há três semanas. Ele passou por procedimento que durou 12 horas para tratar uma obstrução intestinal decorrente da facada que sofreu ainda em 2018, durante a campanha presidencial.

“Como estavam as alças intestinais após o acesso à cavidade abdominal e liberação parcial das aderências”, escreveu o perfil de Bolsonaro, ao publicar a imagem onde aparece a região abdominal aberta e parte do intestino à mostra.

A previsão é de que Bolsonaro receba alta do hospital DF Star, em Brasília (DF), neste domingo (4/5). O boletim médico publicado neste sábado informou que o ex-mandatário “mantém-se estável clinicamente, sem dor ou febre e com pressão arterial controlada. Seguiu com boa aceitação da dieta pastosa, mantendo a programação de progressão de dieta por via oral, com suspensão da nutrição parenteral (endovenosa)”.

Além dessa suspensão da dieta endovenosa, Bolsonaro “segue intensificando diariamente a fisioterapia motora e recebendo as medidas de prevenção de trombose venosa. Permanece a orientação de restrição de visitas, com previsão de alta hospitalar nos próximos dias.”