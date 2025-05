Visuliazação: 0

O jovem amazonense Samuel brilhou no cenário nacional do xadrez ao conquistar o título de Campeão Brasileiro Rápido Sub-6 durante o Festival Nacional da Criança (Fenac), realizado em Teresina, no Piauí.

A competição reuniu representantes de 18 estados brasileiros e foi disputada no ritmo de jogo rápido, com 10 minutos mais 5 segundos por lance.

Aos 6 anos, Samuel já se destaca como promessa do esporte. Ele é treinado pelo professor Wesley dos Santos desde os 4 anos de idade e, no torneio, enfrentou seis rodadas, somando dois pontos — pontuação suficiente para garantir o título na categoria.

A conquista não apenas evidencia o talento e a disciplina de Samuel, mas também reforça a força do xadrez amazonense nas competições de base.

Seu desempenho o coloca entre os melhores do país na faixa etária Sub-6, abrindo caminho para uma trajetória promissora nos tabuleiros.

O post Amazonense é campeão brasileiro de xadrez rápido na categoria Sub-6 apareceu primeiro em Portal Você Online.