O humorista Ary Toledo, aos 87 anos faleceu na manhã deste sábado (12). O artista enfrentava problemas de saúde há algum tempo, mas a causa da morte não foi revelada. A notícia foi confirmada pelo perfil oficial do artista no Instagram, que prestou uma homenagem emocionada ao mestre do humor.

“Com profundo pesar, anunciamos o falecimento de Ary Christoni de Toledo, um humorista brilhante que iluminou nossas vidas com seu talento e risadas. Que sua memória continue a trazer sorrisos a todos nós… Sentiremos a sua falta, Mestre”, dizia a publicação.

O velório de Ary Toledo será realizado ainda neste sábado, às 14h, com uma cerimônia de despedida marcada para as 19h, em São Caetano do Sul, São Paulo. O corpo do artista será cremado.

Nascido em Martinópolis, no interior de São Paulo, Ary foi criado em Ourinhos e se mudou para a capital paulista aos 22 anos para iniciar sua carreira como ator. Cinco anos depois, ele ingressou no mundo da comédia, onde se consolidou como um dos maiores humoristas do Brasil, famoso por suas piadas satíricas e seu estilo único. Durante sua trajetória, Toledo marcou gerações com seu humor afiado e sagacidade, tornando-se um ícone do entretenimento nacional.

O legado de Ary Toledo permanece vivo nas memórias de seus fãs e colegas de profissão, que certamente sentirão a ausência de seu talento irreverente.

O post Humorista Ary Toledo morre aos 87 anos apareceu primeiro em Portal Você Online.