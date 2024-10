Ativista de Direita Critica Candidata a Vice-Prefeita de Manaus por Dívida de R$ 12 Milhões em IPTU.

A empresária e ativista de direita Cileide Moussallem viralizou nas redes sociais em video criticando a candidata a vice-prefeita de Manaus, na chapa com Alberto Neto, que acumula uma dívida de mais de 12 milhões de reais em IPTU.

Nos vídeos, Cileide, conhecida por seu protagonismo político de direita, expressou seu descontentamento com o fato de alguém com tamanha pendência financeira tentar ocupar um cargo público de alta responsabilidade.

Ela ressaltou que, para aqueles que defendem a integridade e o compromisso com a gestão pública, esse tipo de situação é inaceitável. Segundo Cileide, o comportamento da candidata levanta questões sobre sua capacidade de administrar a cidade quando suas próprias responsabilidades fiscais não estão em ordem. Para ela, isso é um claro exemplo de como a política não pode ser usada para proteger interesses privados em detrimento do bem-estar coletivo.

Cileide Moussallem reafirma, nos vídeos, seu compromisso com os valores conservadores e a necessidade de eleger lideranças que respeitem as leis e a confiança dos eleitores.

Assista aos vídeos na integra!

