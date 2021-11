5/5 - (1 vote)

Com eles foram encontrados uma faca tipo peixeira e dois aparelhos celulares

Manaus – Dois homens, 32 e 19, foram presos neste domingo (14), no bairro Aleixo, zona centro-sul, após roubo a um ônibus da linha 542 do transporte público.

(Foto: Divulgação)

De acordo com a 16ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), os suspeitos foram abordados em atitude suspeita, por volta das 21h, na Avenida André Araújo. Com eles foram encontrados uma faca tipo peixeira e dois aparelhos celulares.

A dupla confessou que usou a arma para ameaçar e roubar os aparelhos celulares de usuários do ônibus.

A ocorrência foi conduzida para o 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP). Os suspeitos devem ficar à disposição da justiça.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 10/11/2021

