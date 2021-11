5/5 - (1 vote)

Pouco conhecido, trabalho remoto e com boa remuneração não exige formação superior nem investimento inicial

São Paulo – Imagine trabalhar remotamente, fazer seu próprio horário e ganhar até R$ 21 por mês. Isso bem que parece um sonho, mas é a realidade de alguns profissionais que atuam em uma área pouco explorada e que não exige formação superior ou investimento inicial.

Conheça a profissão que paga até R$ 21 mil, mas está ameaçada de extinção. (Foto: Money Times)

O trabalho de assistente de arrematação é desconhecido por muitos, por isso a busca é enorme. Ele é o responsável por encontrar as melhores ofertas em imóveis, com preços bastante atrativos e abaixo do que costuma ser praticado.

A quantidade de investidores que buscam esses trabalhadores é gigante, já que muitos até possuem o dinheiro para aplicar em imóveis, mas precisam do alguém para encontrar essas ‘barganhas’.

Remuneração

Considerando esse cenário, é possível dizer que o mercado está cheio de opções para quem quer atuar como assistente de arrematação. A maioria delas, inclusive, paga muito melhor do que um corretor recebe.

Enquanto um corretor de imóveis ganha entre 6% e 8% de comissão por venda fechada, o assistente de arrematação, que é especializado em leilões, recebe a partir de 10%. Alguns chegam a abocanhar mais de 14% do valor da venda pela arrematação.

Por exemplo: o arremate de um imóvel que custa R$ 250 mil para um investidor que paga comissão média de 10% significa um retorno de R$ 25 mil para o profissional. Quem faz disso uma profissão chega a ganhar quase R$ 21 mil por mês com apenas dez clientes por ano.

Mesmo quem nunca atou no mercado imobiliário pode entrar nessa profissão. Basta ter afinidade e se especializar. A Empiricus está oferecendo quatro aulas gratuitas de seu curso com Lerry Granville, que vai qualificar profissionais para se tornarem assistentes de arrematação.

(R7/Capitalist)

