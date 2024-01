A Polícia Civil do Paraná divulgou, nesta sexta-feira (5), imagens de câmeras de segurança que mostram um homem carregando o corpo de uma mulher dentro de uma mala em Foz do Iguaçu. O homem foi identificado como Otavio Rafael Felicetti, de 30 anos. Na mala estava o corpo de Gabriele da Rosa.

Nas imagens, o suspeito aparece caminhando por diferentes ruas puxando a mala. "Ele aparecia puxando uma mala que possuía justamente as características da que o corpo da vítima se encontrava quando foi localizado. Então eram fortes indícios apontando ele [Felicetti] como autor", explicou a delegada Iane Cardoso, que acompanhou o caso.

Felicetti foi preso nesta quinta-feira (4), após a polícia divulgar na quarta-feira (3) uma foto dele, que era considerado foragido. O suspeito foi localizado e preso na rodoviária de Curitiba.

A gravação é do dia 14 de dezembro de 2023, um dia após o desaparecimento da vítima. O corpo dela foi encontrado na mesma região, no bairro Porto Belo, em Foz do Iguaçu (PR).

Desaparecimento

Gabriele desapareceu após ir a casa de Felicetti em 13 de dezembro. Segundo a polícia, a mulher era garota de programa e o suspeito, cliente dela.

O corpo da mulher foi encontrado no dia 18 de dezembro, em uma mala, em um terreno baldio em Foz do Iguaçu. Segundo a polícia, Gabriele foi esfaqueada. Na casa de Felicetti, a polícia encontrou manchas de sangue e uma faca.

Outro suspeito

Outro suspeito de participação no crime foi preso no dia 2 de janeiro em Taquara, no Rio Grande do Sul. Ele é enteado de Felicetti, mas não teve a identificação divulgada pela polícia. O segundo suspeito foi à delegacia de Taquara (RS) e, ao ser interrogado, confessou o crime. À polícia, ele disse ter dado "dois golpes com faca na vítima enquanto o padrasto assistia", completou a delegada.