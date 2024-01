O primeiro jogo oficial já acontece no próximo dia 17 de janeiro entre Flamengo e Audax.

A Arena da Amazônia se prepara para a temporada de futebol 2024, que inicia no dia 17 de janeiro com o jogo entre Flamengo e Audax, em seguida o Campeonato Amazonense, o Barezão.

Coordenado pela Secretaria de Estado do Desporto e Lazer (Sedel), o estádio recebe serviços de manutenção e revitalização em toda área externa e interna do espaço esportivo.

O processo de revitalização, respeitará recomendações técnicas para realização dos serviços. Entre eles, lavagem de jato, terraplanagem, limpeza interna e externa e pinturas, com trabalhos específicos no gramado, como a aplicação de herbicidas, podas drásticas, cortes verticais, controle de pragas, descompactação, topdressing, aplicações de fertilizantes e fitohormônios.

A atenção se estenderá aos vestiários, onde serão realizadas ações de manutenção para garantir instalações seguras e higiênicas aos atletas e equipes técnicas, assim como lavagem minuciosa das áreas comuns, arquibancadas e banheiros dos torcedores.

A partida marca o retorno do Flamengo à Manaus. A última vez que a equipe esteve na capital foi em 2016, quando foi derrotada pelo Vasco por 2 a 0, na semifinal do Campeonato Carioca. Na época, 44 mil torcedores foram prestigiar o clássico na Arena da Amazônia.

Temporada de futebol 2024

Além do Barezão e do Campeonato Carioca, a Arena da Amazônia será palco de diversos eventos esportivos, com times amazonenses representados em competições nacionais. O estádio de Copa do Mundo deve receber ainda este ano, jogos da Copa Verde, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro Série B e D e o Campeonato Brasileiro Feminino Série A 2 e A3.

