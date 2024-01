Em 2023, as Feiras de Produtos Regionais da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS) realizadas na capital e no interior do estado, comercializaram mais de nove mil toneladas de alimentos, movimentando mais de R$ 30 milhões em recursos para 979 produtores rurais. No total, foram realizadas 13 edições de feiras em Manaus semanalmente. No interior, cerca de 36 municípios do estado também foram alcançados com as feiras, realizando 44 edições.

Na capital, as feiras beneficiaram cerca de 451 agricultores. De janeiro a dezembro de 2023, foram comercializadas mais de 7 toneladas de alimentos regionais, como frutas, verduras, grãos entre outros produtos, gerando R$ 22.274.218,18 milhões.

Uma das beneficiadas é a produtora Márcia Mota, que forneceu frutas e verduras nas feiras do Manaus Plaza Shopping, Shopping Ponta Negra e no estacionamento da praia da Ponta Negra. A agricultora participa das feiras da ADS há dois anos e fala sobre a importância do programa em sua vida.

“Durante esses dois anos, as feiras da ADS tem sido o sustento da minha família. Nelas, temos clientes e a garantia de comercialização. Sou muito grata por ter essa oportunidade dada pelo governo por meio da ADS”, salientou.

No interior do estado, as feiras da ADS foram realizadas em 36 municípios, garantindo a renda de 528 agricultores. Cerca de 2,2 toneladas de produtos foram vendidos, movimentando R$ 8 milhões.

“O ano de 2023 foi bem difícil, mas não deixamos de beneficiar os nossos produtores rurais, que é o nosso grande objetivo, além de disponibilizar alimentos de qualidade aos nossos consumidores. Em 2024, queremos levar a feira para mais regiões, mais consumidores e mais produtores, sempre com o compromisso de oferecer o melhor do Amazonas para o amazonense”, disse a diretora técnica da ADS, Lionilde Gonzaga.

Kit feira

Além do giro significativo em recursos, a ADS investiu R$ 1,7 milhão na aquisição de kits feiras, beneficiando 27 municípios. Os kits feiras facilitam a organização e a padronização das feiras, além de melhorar a qualidade dos produtos e a higiene dos feirantes.

Entre os itens do kit, estão: tendas, balanças, coletes, bonés, mesas e cadeiras, expositores, paletes, faixas, lonas e módulos.

Os municípios beneficiados com os kits foram Iranduba, Barcelos, São Gabriel da Cachoeira, Boa Vista do Ramos, Careiro Castanho, Novo Airão, Codajás, Manacapuru, Parintins, Jutaí, Ipixuna, Nhamundá, Tapauá, Anori, Borba, Envira, Alvarães, Manicoré, Nova Olinda do Norte, Coari, Presidente Figueiredo, Coari, São Sebastião do Uatumã, Tabatinga, Atalaia do Norte, Eirunepé e Manaus. Todos os municípios foram beneficiados conforme a sua necessidade.