Um homem de 32 anos foi preso pela Polícia Militar do Amazonas (PMAM), na noite de sábado (07/06), por cumprimento de mandando de prisão em aberto pelo crime de estupro. A ação foi realizada durante a Operação Impacto, na rua dos Abacateiros, bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus.

Durante a operação, as equipes da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), com auxílio do Cerco Inteligente de Videomonitoramento, informaram à PMAM que o homem estava passando com um veículo, pela barreira de fiscalização.

Durante procedimentos de abordagem foi constatado, no Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que o suspeito tinha um mandado de prisão em aberto pelo crime de estupro de vulnerável.

O homem foi preso e encaminhado para o 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP).