A Prefeitura de Manaus informa que as Unidades Móveis de Saúde da Mulher passarão a atender em novos endereços a partir desta segunda-feira (9). Gerenciadas pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), as unidades são direcionadas exclusivamente para o público feminino.

Na zona Norte da capital, uma estrutura móvel será instalada na Rua Itaeté, s/n, no conjunto Boas Novas, no bairro Cidade Nova. O atendimento neste local seguirá até dia 20 de junho.

Na zona Oeste da capital, os usuários podem recorrer aos serviços de saúde da rede de atenção primária, na Rua 27 de Novembro, s/n, no bairro Compensa, próximo ao 8º DIP. Os serviços serão oferecidos até dia 27 de junho.

Os usuários que residem na zona Leste de Manaus podem se dirigir até a Rua Glória, nº 4, no Val Paraíso, bairro Jorge Teixeira. O estabelecimento móvel de saúde permanecerá neste endereço até dia 20 de junho.

Já na zona Sul da capital, o serviço móvel de saúde terminará até dia 20 de junho, na Rua Jorge Biváqua, s/n, no bairro Japiim 1, próxima à feira do Japiim.

Na zona rural de Manaus, a unidade está prestando seus serviços de saúde na rua Professora Rosalina Feitosa, s/n, Tarumã, próximo ao Abrigo Monte Salém até o dia 13 de junho.

As Unidades Móveis de Saúde da Mulher oferecem atendimentos e procedimentos de Atenção Primária à Saúde, dentre os quais exames especializados, com ênfase no atendimento inicial do pré-natal e no rastreio do câncer de mama e do colo do útero.

A carteira de serviços também contempla consultas médicas e de enfermagem, mamografia, atendimento pré-natal, coleta e exame preventivo, ultrassonografia, planejamento reprodutivo, testes rápidos para detecção de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) e dispensação de medicamentos.

O funcionamento é de segunda a sexta-feira, em dias úteis, inclusive pontos facultativos da administração municipal, das 7h às 17h. Para ter acesso aos serviços, os usuários deverão apresentar o documento de identidade e o cartão do Sistema Único de Saúde (SUS).

