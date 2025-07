Homem é preso por cárcere e agredir ex-companheira com garrafa de vidro

Visuliazação: 0

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM) norte/leste, cumpriu, na quinta-feira (10/07), mandado de prisão preventiva de um homem, de 30 anos, por lesão corporal, ameaça, injúria e cárcere privado contra sua companheira.

De acordo com a delegada Nathalia Oliveira, titular da unidade especializada, as investigações estão em curso desde 2024, quando a própria vítima denunciou o autor em setembro daquele ano por tê-la injuriado em razão de ciúmes, após ela olhar para a mesa ao lado em um restaurante, durante uma pausa em um trajeto de viagem dos dois.

“Depois que saíram do local, o indivíduo atingiu a mulher no rosto com uma da garrafa de vidro, chegando a cortar seu supercílio. A vítima, na tentativa de se desvencilhar das agressões do autor, abriu a porta do carro e se jogou com o automóvel em movimento e foi socorrida por populares” contou a delegada.

Conforme a delegada, nesta semana a mãe da vítima compareceu à delegacia e relatou que o autor teria a agredido novamente. Ela também contou que, em junho deste ano, ouviu gritos indo do quarto da jovem e presenciou o homem a estrangulando em cima da cama.

“O indivíduo não permitia que a jovem saísse de casa ou ficasse na presença da família e amigos na sua ausência, nem possuir telefone ou redes sociais. A vítima já chegou a ficar desaparecida por 15 dias pois estava sendo mantida em cárcere privado” finalizou a delegada.

Segundo Nathalia Oliveira, após investigações, e sendo constatada a gravidade dos fatos, foi representado pela prisão preventiva do homem, devidamente deferida pelo Poder Judiciário. Ele foi localizado na rua Luís Montenegro, bairro Jorge Teixeira, onde ocorreu a prisão.

Procedimentos

O indivíduo responderá pelos crimes de lesão corporal, ameaça, injúria e cárcere privado e está à disposição da Justiça.