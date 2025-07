Abertura do Festival Folclórico do Amazonas é cancelada devido a chuva

Visuliazação: 0

A abertura do 67º Festival Folclórico do Amazonas, prevista para acontecer na noite desta sexta-feira (11/07), foi cancelada. Em nota, a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa (SEC) anunciou a decisão e informou que houve atraso na montagem do palco para abertura em decorrência da forte chuva repentina que caiu na cidade na quinta-feira (10/07).

“O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, informa que, em decorrência da forte chuva repentina que caiu na cidade na quinta-feira (10/07), houve atraso na montagem do palco para a abertura do 67º Festival Folclórico do Amazonas, previsto para acontecer nesta sexta-feira (11/07). Em decorrência desse acontecimento, a abertura que aconteceria nesta sexta-feira, com as atrações musicais, foi CANCELADA”, diz trecho da nota.

A pasta havia divulgado a realização de shows dos artistas locais para abertura do evento, antes das apresentações dos grupos folclóricos da Categoria Ouro.

A SEC esclareceu que a programação de apresentação do Festival Folclórico segue normalmente neste sábado (12/07,) às 20h, com a abertura oficial às 19h.

Sobre o Festival

Do dia 12 a 23 de julho, mais de 70 grupos da Categoria Ouro se apresentaram no anfiteatro do Centro Cultural dos Povos da Amazônia (CCPA), na zona sul de Manaus.

Com entrada gratuita e classificação livre, as apresentações começam de sexta a sábado, às 20h, e aos domingos às 19h. A primeira noite contará com sete danças: três cirandas, duas danças nacionais, uma quadrilha alternativa e uma dança regional.

A programação no CCPA segue até o dia 23 de julho, reunindo 70 grupos folclóricos em 12 noites de espetáculo.