O casl Adailton Cruz de Souza, de 35 anos, e Daiane dos Santos Vicente da Silva, de 33 anos, foi preso preso, em flagrante, por envolvimento em um esquema de abortos clandestinos em Manaus. O casal foi detido na tarde dessa quinta-feira (10/07), no bairro Praça 14 de Janeiro, zona sul da capital, no momento em que se preparava para realizar mais um procedimento ilegal.

De acordo com o delegado Cícero Túlio, titular do 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), os suspeitos realizaram pelo menos 12 abortos nos últimos dois meses.

“As investigações começaram há uma semana, a partir de denúncias sobre uma quadrilha envolvida com abortos clandestinos. Identificamos o casal e conseguimos abordá-los no momento em que a mulher chegava ao local com pílulas abortivas e outros materiais utilizados nos procedimentos”, afirmou o delegado durante coletiva nesta sexta-feira (11/07).

O esquema funcionava com anúncios em plataformas de comércio eletrônico, onde os acusados ofereciam serviços que incluíam a venda de medicamentos abortivos e consultoria às gestantes interessadas.

“Eles cobravam até R$ 1,6 mil por aborto, dependendo do estágio da gestação e da complexidade do caso. Chegamos a identificar procedimentos feitos em fetos com mais de cinco meses, o que representa enorme risco à saúde da mulher”, destacou Cícero Túlio.

Como funcionava

Segundo o delegado, Adailton ficava responsável pelo contato inicial com as vítimas e pela negociação, enquanto Daiane realizava as entregas e prestava orientações às grávidas.

“Nenhum dos dois tem formação na área da saúde. Eles foram cooptados por uma terceira pessoa, que fornecia os medicamentos. Essa pessoa ainda está sendo procurada. Os procedimentos eram realizados nas residências das próprias grávidas, após um estudo superficial sobre como executar os abortos clandestinos”, revelou Cícero Túlio.

Vítima indiciada

Durante as diligências, uma mulher que havia passado pelo procedimento dois dias antes das prisões foi localizada e levada à delegacia, onde confirmou que adquiriu os medicamentos do casal.

“Ela relatou que a gestação, ainda no primeiro mês, foi inesperada e que não sabia quem era o pai. Ela confirmou ter comprado as pílulas do casal acusado. A mulher foi conduzida à delegacia e indiciada pela prática do aborto”, contou o titular do 1º DIP.

Investigações continuam

O casal confessou ter participado de pelo menos 12 abortos nos últimos dois meses, mas a polícia acredita que o número de casos pode ser muito maior, já que o esquema funcionava há pelo menos um ano. As investigações continuam para identificar outras vítimas e outros possíveis envolvidos.

Adailton e Daiane foram autuados por tráfico de drogas, associação para o tráfico, corrupção e adulteração de produtos terapêuticos e medicinais com fins abortivos. Ambos estão presos e à disposição da Justiça.