A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM) norte/leste, cumpriu, na quinta-feira (10/07), mandado de prisão preventiva de um homem, de 30 anos, por lesão corporal, ameaça, injúria e cárcere privado contra sua companheira.

De acordo com a delegada Nathalia Oliveira, titular da unidade especializada, as investigações estão em curso desde 2024, quando a própria vítima denunciou o autor em setembro daquele ano por tê-la injuriado em razão de ciúmes, após ela olhar para a mesa ao lado em um restaurante, durante uma pausa em um trajeto de viagem dos dois.

“Depois que saíram do local, o indivíduo atingiu a mulher no rosto com uma da garrafa de vidro, chegando a cortar seu supercílio. A vítima, na tentativa de se desvencilhar das agressões do autor, abriu a porta do carro e se jogou com o automóvel em movimento e foi socorrida por populares” contou a delegada.