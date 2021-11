5/5 - (1 vote)

Manaus -Nesta quarta-feira (17), por volta das 10h, a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Tabatinga (distante 1.108 quilômetros da capital), cumpriu mandado de prisão preventiva em nome de um homem de 38 anos, pelo crime de estupro de vulnerável, que teve como vítima um menino de 10 anos. O crime ocorreu no dia 22 de agosto deste ano, no bairro Dom Pedro, em Tabatinga.

De acordo com a delegada Mary Anne Mendes, titular da unidade policial, as diligências em torno do caso iniciaram após a criança relatar o fato criminoso aos familiares. Com base nas informações, os familiares vieram à delegacia e registraram um Boletim de Ocorrência (BO).

“Na ocasião do crime, o infrator invadiu um comércio local onde a criança estava e praticou os abusos. A partir do recebimento das denúncias, iniciamos as investigações e foi solicitada à Justiça mandado de prisão em nome do infrator. A ordem judicial foi decretada no dia 11 de novembro, pela 2ª Vara da Comarca de Tabatinga”, explicou a delegada.

A autoridade policial contou que nesta quarta-feira (17), durante diligências, os policiais efetuaram a prisão do indivíduo, na comunidade Umariaçu 2, naquele município.

Encaminhado à delegacia, o homem foi indiciado por estupro de vulnerável, e ficará custodiado na carceragem da unidade policial à disposição da Justiça.