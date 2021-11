5/5 - (1 vote)

Manaus – A capital amazonense receberá o evento de lutas ‘Até o último Samurai’ , no próximo sábado (20), no Centro de Convenções Vasco Vasques, a partir das 17h e contará com a presença do Ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (desde 2011).

A competição terá 16 super lutas com os melhores samurais do mundo, segundo a organização. Uma das mais aguardadas é o duelo entre Ronnys Torres (AM) contra Hermes França (CE), que são dois ex-UFC que fizeram história no MMA. E também a luta entre o campeão mundial, Diego Borges (AM) contra o garoto revelação de Brasília, Yuri Alves, campeão brailiense absoluto.

Entre outros lutadores amazoneses e da Região Norte, haverá um dos Estados Unidos, chamado de Gorila, o fenômeno americano.

O evento será realizado pelo Instituto Mundial Osvaldo Alves Brazilian Jiu-Jitsu, e conta com o apoio da Federação de Jiu-Jítsu do Amazonas (FJJAM).



Na super lutas “No-GI” Ronnys Torres (AM) vs Hermes França (CE) o confronto dos dois ex ufc que fizeram história no mma.

Super luta – faixa preta, adulto: Diego Borges vs Yuri (Brasília)

Super luta “GI” – master faixa preta: Fredson Alves (AM) vs Péricles jr (Aníbal) a revanche de dois casca grossa que fizeram história no jiu-jitsu amazonense.

Super luta “Gi” – faixa preta, adulto: Soneka (AM) vs Jacarezinho (RR)

*GP feminino “GI” – faixa preta:*

– Juliana Gonçalves (elvys)

– Val (hélio resende)

– May (monteiro)

– Deborah Carla (ribeiro)

*GP master – faixa preta.*

– Zulu (Aníbal)

– Edson Sales (o. lobato)

– Anderson lobato (monteiro)

– Alberto (nabil)

*GP adulto – médio, faixa preta.*

– Gorila (EUA) o fenômeno americano.

– Nando (gfteam / DF) o campeão brailiense.

– Douglas “Canela” (Aníbal) revelação amazonense.

– Victor Neves (Pina/am) o campeão amazonense.

*Com informações da assessoria