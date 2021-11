5/5 - (1 vote)

Manaus – Um homem foi preso após matar uma cadela e ameaçar a ex-companheira de morte no bairro Novo Aleixo, na Zona Norte, nesse sábado (20).

Segundo a família o suspeito não aceitava o fim do relacionamento e jurou a ex, a irmã e o próprio filho de morte, caso não reatasse com ele.

Segundo a polícia, o suspeito saiu de casa armado a procura das mulheres, que precisaram se esconder o dia inteiro, temendo que algo de pior pudesse acontecer.

Conforme a polícia, após desistir de procurar pelas mulheres e o filho, ele voltou para casa e matou a cadela da família, um cão da raça Yorkshire.

Os policiais da 27ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados e após buscas localizaram o homem em uma casa onde foi feito a prisão do suspeito. Esse caso foi registrado na Delegacia de Crimes Contra a Mulher e segue com investigação.