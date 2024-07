Edgar Felipe Serrão, de 27 anos, foi assassinado com diversos tiros na noite de domingo, (30), na rua da Indústria, no bairro Compensa 1, na zona Oeste de Manaus. Testemunhas informaram à polícia que a vítima passeava com o cachorro no momento em que foi morto.

Ainda de acordo com o relato de testemunhas, dois homens armados chegaram em uma motocicleta e dispararam várias vezes contra Edgar. Moradores ainda levaram o homem até o SPA Joventina Dias, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade hospitalar.

Vizinhos também repassaram aos policiais que Edgar havia saído da penitenciária há poucos dias, o que levanta suspeitas sobre as motivações da execução.

O corpo do homem foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML), após passar pela perícia do Departamento de Polícia Técnico Científica (DPTC). Agora, o caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestro (DEHS) para identificar os autores do homicídio e esclarecer as motivações do crime.